В России разрешили добычу краснокнижных животных. Зоозащитники уверены, что это легализирует элитную охоту

С 1 августа в России вступили в силу поправки в законодательство, разрешающие добычу редких животных в «исключительных случаях».

Об этом сообщает «Медуза».

«Добыча разрешается для мониторинга краснокнижных животных, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, «обеспечения традиционного образа жизни» коренных малочисленных народов России», — пишет издание.

В Минприроды России заявили, что охота в перечень исключительных случаев не входит. В то же время «Гринпис» считает, что поправки легализуют трофейную охоту, заявил руководитель программы организации по особо охраняемым природным территориям России Михаил Крейндлин.

«Фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных. Если в старом законе об охоте прямо запрещен отстрел, теперь такого нет. Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях. Мы считаем, что охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например, под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. В первую очередь, это трофейная охота», — сообщил Крейндлин.

Издание отмечает, что авторами поправок стала группа депутатов; один из них — Владислав Резник, который входит в президиум «Клуба горных охотников».