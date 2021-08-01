Міністерство екології: у водах головних річок України виявили сліди ковідних препаратів

У головних водних басейнах України виявили залишки медичних препаратів, які застосовуються у лікуванні коронавірусу.

Про це у програмі «Неофициальный разговор» телеканалу «Дом» заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв.

Нещодавно провели первинний аналіз трьох основних річок, з яких вода постачається населенню: Дніпро, Дністер і Сіверський Донець. Хорєв пояснив, що фармпрепарати виводяться з організму і рано чи пізно потрапляють у воду. Останнім часом спостерігається тенденція зі слідами препаратів для хворих на коронавірус.

«COVID-препаратів дуже багато. Те, що входить саме у «ковідний» протокол, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди», – сказав він.