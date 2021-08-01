Министерство экологии: в водах главных рек Украины выявили следы ковидных препаратов

В водных бассейнах Украины выявили остатки медицинских препаратов, которые применяются для лечения коронавируса.
Об этом в программе «Неофициальный разговор» телеканала «Дом» заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.
Недавно провели первичный анализ трех основных рек, из которых вода поступает населению: Днепр, Днестр и Северский Донец. Хорев пояснил, что фармпрепараты выводятся из организма и рано или поздно попадают в воду. В последнее время наблюдается тенденция со следами препаратов для больных коронавирусом.
«COVID-препаратов очень много. То, что входит именно в «ковидный» протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда», — сказал он.
По словам Хорева, по сравнению со странами Европы «у нас не самая плохая ситуация».
«В Европе происходит то же самое. Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты обнаруживаются в воде — это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения», — добавил замминистра.
Он также сообщил, что в воде нашли пестициды, которые смываются с распаханных земель. Однако их оказалось меньше, чем ожидали экологи.
- В июне 2021 года Счетная палата сообщила, что в поверхностных водах реки Днепр выявили 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.