Министерство экологии: в водах главных рек Украины выявили следы ковидных препаратов

В водных бассейнах Украины выявили остатки медицинских препаратов, которые применяются для лечения коронавируса.

Об этом в программе «Неофициальный разговор» телеканала «Дом» заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.

Недавно провели первичный анализ трех основных рек, из которых вода поступает населению: Днепр, Днестр и Северский Донец. Хорев пояснил, что фармпрепараты выводятся из организма и рано или поздно попадают в воду. В последнее время наблюдается тенденция со следами препаратов для больных коронавирусом.

«COVID-препаратов очень много. То, что входит именно в «ковидный» протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда», — сказал он.