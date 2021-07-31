У Львові хочуть демонтувати радянську зірку з військового меморіалу. Росія направила ноту протесту МЗС України

Росія направила Україні ноту протесту через плани демонтувати радянську зірку на військовому меморіалі «Марсове поле» у Львові.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ РФ.
«У звʼязку з планами львівської влади зі знищення копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі «Марсове поле» 30 липня до МЗС України була направлена нота МЗС Росії», — йдеться в повідомленні.
У ноті РФ вимагає від України виконувати міжнародні зобовʼязання і норми національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів.
Окремо в російському МЗС закликали керівництво України «відмовитися від фальсифікації історії та спроб позбавити українських громадян перемоги у Великій вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу».
- Громадська організація «Суспільство майбутнього Львів» звернулася до міської влади з проханням демонтувати радянський орден наприкінці лютого.
- 20 липня у Львівській міськраді повідомили, що проєкт рішення виконавчого комітету про демонтаж зірки ще готується. За словами начальниці управління охорони історичного середовища ЛМР Лілії Онищенко, у разі демонтажу зірку перенесуть до музею «Територія терору».
- У липні Київська міська рада підтримала демонтаж пам’ятного знака на честь дружби міст Києва та Москви. Його встановили у 2001 році у сквері на вулиці Маршала Якубовського в Голосіївському районі столиці.