Жінку вперше призначили на генеральську посаду в ЗСУ

«Уперше жінка очолила одне з командувань у Збройних силах України. Поступово рухаємось до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками», — заявив Таран.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони .

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил ЗСУ.

Він додав, що зараз у лавах армії уже стає буденністю, коли жінки отримують посади, які раніше обіймали винятково чоловіки.

«Тепер жінка обійняла генеральську посаду командувача. Цілком імовірно, що в найближчій перспективі у Збройних силах з’явиться перша жінка — бригадний генерал», — наголосив міністр.

За його словами, наразі жінки складають майже чверть загальної чисельності Збройних сил.