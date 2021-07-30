Жінку вперше призначили на генеральську посаду в ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Уперше жінка очолила одне з командувань у Збройних силах України. Поступово рухаємось до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками», — заявив Таран.
Він додав, що зараз у лавах армії уже стає буденністю, коли жінки отримують посади, які раніше обіймали винятково чоловіки.
«Тепер жінка обійняла генеральську посаду командувача. Цілком імовірно, що в найближчій перспективі у Збройних силах з’явиться перша жінка — бригадний генерал», — наголосив міністр.
За його словами, наразі жінки складають майже чверть загальної чисельності Збройних сил.
- Тетяна Остащенко у 1996 році закінчила фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту, а в 1998 році — Українську військово-медичну академію. Проходила підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.