Женщину впервые назначили на генеральскую должность в ВСУ

«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Постепенно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас могут проходить военную службу наравне с мужчинами», — заявил Таран.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинскими силами ВСУ.

Он добавил, что сейчас в рядах армии уже становится обыденностью, когда женщина занимает должности, на которых прежде были исключительно мужчины.

«Теперь женщина заняла генеральскую должность командующего. Вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных силах появится первая женщина — бригадный генерал», — подчеркнул министр.

По его словам, сейчас женщины составляют почти четверть общей численности Вооруженных сил.