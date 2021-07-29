У Луганській області знайшли вибухівку під автівкою співробітника СБУ

У Луганській області під службовим автомобілем СБУ виявили сумку із ймовірним вибуховим пристроєм.

Про це повідомила поліція Луганської області у своєму Facebook.

«Сьогодні, 29 липня, о 14:22 до чергової частини Сєверодонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм», — зазначили правоохоронці.

На місце події одразу вирушили вибухотехніки та кінологи. Територію очепили, а з адміністративного будинку поруч евакуювали працівників.

«Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчали кілька дротів різного кольору», — розповіли у поліції.

У СБУ інформацію про можливе мінування автомобіля підтвердили. За даними ЗМІ, цією автівкою користувався перший заступник начальника управління СБУ в Луганській області.