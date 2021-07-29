В Луганской области нашли взрывчатку под автомобилем сотрудника СБУ

В Луганской области под служебным автомобилем СБУ обнаружили сумку с предполагаемым взрывным устройством.

Об этом сообщила полиция Луганской области в своем Facebook.

«Сегодня, 29 июля, в 14:22 в дежурную часть Северодонецкой полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одним из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством», — отметили правоохранители.

На место происшествия сразу отправились взрывотехники и кинологи. Территорию оцепили, а из административного здания рядом эвакуировали работников.

«Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета», — рассказали в полиции.

В СБУ информацию о возможном минировании автомобиля подтвердили. По данным СМИ, этой машиной пользовался первый заместитель начальника управления СБУ в Луганской области.