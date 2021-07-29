Керівника ОП Єрмака призначили главою місцевої та регіональної влади при президентові України

«Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу», — сказав Тимошенко під час обрання глави президії.

Нагадаємо, Конгрес місцевої та регіональної влади був створений президентом у лютому 2021 року та є консультативно-дорадчим органом. Він створений на заміну Раді розвитку громад і територій. Тоді президент наголосив, що Конгрес має стати майданчиком для діалогу та пошуку важливих державних рішень.

«Відносини між центром і громадами повинні стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими й ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України», — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що центральна й місцева влади не конкуренти та не суперники, а партнери, тому повинні працювати в одній команді.