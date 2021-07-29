Руководителя ОП Ермака назначили главой местных и региональных властей при президенте Украины

«Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович», — сказал Тимошенко во время избрания главы президиума.

Напомним, Конгресс местных и региональных властей был создан президентом в феврале 2021 года и является консультативно-совещательным органом. Он создан вместо Совета развития общин и территорий. Тогда президент отметил, что Конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска важных государственных решений.

«Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что центральные и местные власти не конкуренты и не соперники, а партнеры, поэтому должны работать в одной команде.