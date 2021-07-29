Міноборони Ізраїлю навідалось в офіси компанії NSO Group через розслідування про її шпигунський додаток Pegasus

Влада Ізраїлю проінспектувала офіси компанії NSO Group у відповідь на розслідування щодо додатку Pegasus, через який, ймовірно, стежили за державними діячами країн та за журналістами.

Про це повідомляє The Guardian.

Представники Міністерства оборони відвідали офіс компанії у середу, 28 липня. Тоді ж міністр оборони Бенні Ганц прибув з візитом до Парижа, щоб обговорити Pegasus зі своїм французьким колегою — ймовірно, через цей додаток стежили за президентом Франції Емманюелем Макроном. Міністр оборони Ізраїлю сказав міністру оборони Франції Флоранс Парлі, що Ізраїль розслідує це питання «з усією серйозністю».

Міністерство оборони Ізраїлю підтвердило, що візит посадовців був повʼязаний з розслідуванням щодо проєкту Pegasus — 18 липня провідні світові ЗМІ опублікували розслідування про глобальне стеження за журналістами, правозахисниками та політиками за допомогою секретного програмного забезпечення Pegasus, яке розробила ізраїльська компанія NSO Group. Йдеться щонайменше про тисячу людей з 50 країн.

Сама компанія NSO Group заявила, що влада не обшукувала її приміщення, а «відвідала». Також про візит із інспекцією вони знали заздалегідь.

«Компанія працює з ізраїльською владою в умовах повної прозорості», — додали у NSO Group.