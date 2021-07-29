Заступник голови Харківської облради, який вимагав мільйон гривень хабаря, вийшов під заставу

За заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша, підозрюваного в отриманні більш ніж мільйона гривень хабаря, внесли 4,75 мільйона гривень застави.

Про це повідомляє Укрінформ.

«За підозрюваного вчора внесли заставу. Щодо другого підозрюваного — адвоката, який фігурує у справі як пособник, то за нього заставу (понад 700 тисяч гривень) внесли ще 27 липня», — заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.