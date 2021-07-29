В Англії сажотруси знайшли у димоході лист до Санти, який написали 60 років тому. Його власника розшукали через соцмережі

В Англії у містечку Ворксоп сажотруси знайшли в димоході лист до Санта-Клауса, який написали 60 років тому. Вони звернулися в соціальні мережі, щоб знайти автора листа — і їм це вдалось.

Про це повідомляє BBC.

Як виявилось, автор — 65-річний Роберт Вільям Кремптон. Чоловік розповів, що разом із батьком написав листа у 1961 році, коли йому було пʼять років. Тоді він сподівався отримати ковбойський костюм, рушниці та капелюх. Санта ж приніс йому пістолет, який був схожий на ковбойський шестизарядний пістолет, кобуру і значок шерифа.