В Англии трубочисты нашли в дымоходе письмо к Санте, которое написали 60 лет назад. Его владельца разыскали через соцсети

В Англии в городке Ворксоп трубочисты нашли в дымоходе письмо Санта-Клаусу, которое написали 60 лет назад. Они обратились в социальные сети, чтобы найти автора письма — и им это удалось.

Об этом сообщает BBC.

Как оказалось, автор — 65-летний Роберт Уильям Крэмптон. Мужчина рассказал, что вместе с отцом написал письмо в 1961 году, когда ему было пять лет. Тогда он надеялся получить ковбойский костюм, ружья и шляпу. Санта же принес ему пистолет, который был похож на ковбойский шестизарядный пистолет, кобуру и значок шерифа.