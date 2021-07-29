Голова фракції СН Арахамія назвав помилкою відмову України від ядерної зброї, «адже могли б шантажувати світ»

Глава парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б «шантажувати весь світ», однак підписання Будапештського меморандуму стало її «помилкою».

Про це він заявив 28 липня в етері програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24».

«У [першого президента України Леоніда] Кравчука, мені здається, фатальна помилка — позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого [Будапештського] меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше», — заявив Арахамія.