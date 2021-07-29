Глава фракции СН Арахамия назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, «ведь могли бы шантажировать мир»

Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Украина при сохранении ядерного потенциала могла бы «шантажировать весь мир», однако подписание Будапештского меморандума стало ее «ошибкой».

Об этом он заявил 28 июля в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

«У [первого президента Украины Леонида] Кравчука, мне кажется, роковая ошибка — избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего [Будапештского] меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми другими ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили бы иначе, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совсем иначе», — заявил Арахамия.