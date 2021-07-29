Дослідження: Ефективність вакцини Pfizer через пів року знижується щонайменше на 12%

Ефективність вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech знижується з 96 до 84% через шість місяців після введення пацієнтам другої дози препарату.

Про це пише The Hill.

Дослідження провели понад 30 вчених з більш ніж сорока університетів США. Згідно з результатами, максимальна ефективність у 96,2% досягається через два місяці після другого щеплення. Після цього кожен наступний місяць зниження ефективності становило близько 2%.