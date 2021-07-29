Исследование: Эффективность вакцины Pfizer через полгода снижается минимум на 12%

Эффективность вакцины против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech снижается с 96 до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата.

Об этом пишет The Hill.

Исследование провели свыше 30 ученых из более чем сорока университетов США. Согласно результатам, максимальная эффективность в 96,2% достигается через два месяца после второй прививки. После этого каждый следующий месяц снижение эффективности составляло около 2%.