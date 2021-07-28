На кордоні між Вірменією та Азербайджаном сталися сутички. Сторони повідомляють про загиблих і поранених

Міністерство оборони Вірменії заявило, що в ніч на середу, 28 липня, на північно-східному відрізку кордону з Азербайджаном почалися зіткнення.

Про це пише Deutsche Welle.

Вірменія звинуватила Азербайджан у провокації. «Уся відповідальність за загострення ситуації лягає на військово-політичне керівництво Азербайджану», — наголошується в повідомленні вірменської сторони. Так, Міноборони Вірменії стверджує, що під час зіткнення загинули троє вірменських військових.

Водночас у Баку заявили про провокації з боку Збройних сил Вірменії. Міноборони Азербайджану стверджує, що під час обстрілу на території Кельбаджарського району двоє азербайджанських військовослужбовців отримали поранення. Баку покладає на Єреван відповідальність за ескалацію напруженості на кордоні.