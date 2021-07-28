Помер один із засновників гурту Slipknot — барабанщик Джої Джордісон

Колишній барабанщик і засновник гурту Slipknot Джої Джордісон помер у віці 46 років.

Це сталось 26 липня, передає Rolling Stone з посиланням на заяву родини від 27 липня. Представник сімʼї сказав, що Джордісон помер «мирно уві сні», але не вказав причину смерті.

«Смерть Джої залишила у нас порожні серця і почуття невимовної печалі. Для тих, хто знав Джої, розумів його кмітливість, його ніжний характер, гігантське серце і його любов до всього, що повʼязано з родиною і музикою. Сімʼя Джоуї попросила друзів, фанатів і ЗМІ поважати нашу потребу в самоті та мирі в цей неймовірно важкий час», — йдеться в заяві родини.

Поховати його планують у пʼятницю, 30 липня. Церемонія буде приватною.