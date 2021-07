Умер один из основателей группы Slipknot — барабанщик Джои Джордисон

Joey Jordison

Джои Джордисон основал группу Slipknot вместе с бас-гитаристом Полом Греем и барабанщиком Майклом Крэном в 1995 году. Вместе с Джордисоном группа занимала второе и третье места в топ-10 чарта Billboard, а альбом All Hope Is Gone в 2008 году занял первое место.

В 2013 году Джордисон покинул коллектив по «личным причинам». Однако в 2016 году музыкант рассказал, что у него диагностировали поперечный миелит — воспалительное заболевание спинного мозга, которое приводит к параличу ног.

После этого Джордисон участвовал в других музыкальных проектах. В 2016 году он объявил о создании нового коллектива Vimic, также в то время он играл в новой группе Sinsaenum.

В 2020 году году британский журнал Rhythm назвал Джои Джордисона лучшим барабанщиком планеты за последние 25 лет.