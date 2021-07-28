Умер один из основателей группы Slipknot — барабанщик Джои Джордисон

Бывший барабанщик и основатель группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет.

Это произошло 26 июля, передает Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи от 27 июля. Представитель семьи сказал, что Джордисон умер «мирно во сне», но не указал причину смерти.

«Смерть Джоуи оставила у нас пустые сердца и чувство неописуемой печали. Для тех, кто знал Джоуи, понимал его сообразительность, нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой. Семья Джоуи попросила друзей, фанатов и СМИ уважать нашу потребность в уединении и спокойствии в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении семьи.

Похоронить его планируют в пятницу, 30 июля. Церемония будет приватной.