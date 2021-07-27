В Ісландії почали вимагати тести для в’їзду навіть у вакцинованих

В Ісландії з опівночі 26 липня запрацювали нові правила в’їзду. Прикордонники вимагають негативні тести на коронавірус у всіх, хто прибуває на острів.

Про це пише видання RUV.

Відповідне рішення уряд ухвалив ще тиждень тому через зростання кількості нових хворих.

Вимога надавати негативний тест поширюється як на вакцинованих, так і на невакцинованих людей. Це стосується не лише іноземців, а і самих громадян Ісландії.

«Є дані про те, що навіть повністю вакциновані люди можуть захворіти і можуть заражати інших. Головний епідеміолог вважає, що якщо чинні правила не змінити, це збільшить ризик ще більшого поширення вірусу і призведе до обмеження на зібрання всередині країни», — зазначили у МЗС Ісландії.

Невакциновані люди, окрім необхідності здавати тест, ще будуть змушені 5 днів просидіти на самоізоляції і знову здати тест.