В Исландии начали требовать тесты для въезда даже у вакцинированных

В Исландии с полуночи 26 июля заработали новые правила въезда. Пограничники требуют отрицательные тесты на коронавирус у всех, кто прибывает на остров.
Об этом пишет издание RUV.
Соответствующее решение правительство приняло еще неделю назад из-за роста количества новых больных.
Требование предоставлять отрицательный тест распространяется как на вакцинированных, так и на невакцинированных людей. Это касается не только иностранцев, но и самих граждан Исландии.
«Есть данные о том, что даже полностью вакцинированные люди могут заболеть и могут заражать других. Главный эпидемиолог считает, что если действующие правила не изменить, это увеличит риск еще большего распространения вируса и приведет к ограничению на собрания внутри страны», — отметили в МИД Исландии.
Невакцинированные люди, кроме необходимости сдавать тест, еще будут вынуждены 5 дней просидеть на самоизоляции и снова сдать тест.
- В Исландии в июне сняли все карантинные ограничения, которые вводили из-за распространения коронавируса в мире. Жителям острова больше не нужно носить маски и соблюдать дистанцию между людьми.