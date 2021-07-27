ЄСПЛ заборонив Росії видавати режиму Лукашенка білоруса, який брав участь у протестах

Європейський суд з прав людини заборонив Росії видавати Білорусі хлопця, який брав участь у протестах 2020 року.

Про це повідомляє комітет «Громадське сприяння».

Для цього ЄСПЛ застосував правило 39 — захисний захід, яка зобов’язує державу вжити невідкладних дій щодо збереження життя і здоров’я заявника. Воно використовується у виняткових випадках.

Відтак житель Білорусі не може бути екстрадований на батьківщину до винесення остаточного рішення ЄСПЛ.

Крім того, суд у Страсбурзі закликав зберегти анонімність заявника для його безпеки.