ЕСПЧ запретил России выдавать режиму Лукашенко белоруса, который участвовал в протестах

Европейский суд по правам человека запретил России выдавать Беларуси парня, который участвовал в протестах 2020 года.

Об этом сообщает комитет «Гражданское содействие».

Для этого ЕСПЧ применил правило 39 — защитная мера, которая обязывает государство принять неотложные действия для сохранения жизни и здоровья заявителя. Оно используется в исключительных случаях.

Поэтому житель Беларуси не может быть экстрадирован на родину до вынесения окончательного решения ЕСПЧ.

Кроме того, суд в Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя ради его безопасности.