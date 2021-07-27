Справа Шеремета: cуд не відпустив Антоненка під особисті зобовʼязання

Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, обвинувачуваного в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це йшлося на засіданні суду, трансляцію якого провела «Судова влада».

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, відмовившись задовольнити клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобовʼязання.

«Суд визначив клопотання захисника про зміну обвинуваченому Андрію Антоненку запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобовʼязання залишити без задоволення», — йдеться в ухвалі.