Справа Шеремета: cуд не відпустив Антоненка під особисті зобовʼязання

Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, обвинувачуваного в убивстві журналіста Павла Шеремета.
Про це йшлося на засіданні суду, трансляцію якого провела «Судова влада».
Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, відмовившись задовольнити клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобовʼязання.
«Суд визначив клопотання захисника про зміну обвинуваченому Андрію Антоненку запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобовʼязання залишити без задоволення», — йдеться в ухвалі.
Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 2 серпня.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.