Мін’юст продає на аукціоні два заарештовані пасажирські літаки Boeing

Міністерство юстиції виставило на продаж два пасажирські літаки Boeing, які були заарештовані.
Про це пише відомство у своєму Facebook.
Перший лот — Boeing 737-500 1990 року випуску. Він може перевозити 114 пасажирів. Стартова ціна цього літака — 26,8 мільйона гривень.
Другий виставлений на продаж літак — це DC-9-83 (MD-83) виробництва компанії McDonnell Douglas-Boeing. Його виготовили в 1991 році, а ціна стартуватиме від 13,8 мільйона гривень. Цей літак може перевозити 170 пасажирів.
Аукціони заплановані на 5 серпня. Літаки наразі перебувають на території аеропорту «Бориспіль».
- Верховна Рада на засіданні 16 липня ухвалила закон № 3360-1, який дозволяє продавати на онлайн-аукціоні заарештоване майно. На аукціонах будуть продавати цінні папери, ювелірні та побутові вироби. Це стосуватиметься всього майна, що підлягає конфіскації на користь держави. Продавати його будуть на е-аукціоні або за фіксованою ціною.