Мін’юст продає на аукціоні два заарештовані пасажирські літаки Boeing

Міністерство юстиції виставило на продаж два пасажирські літаки Boeing, які були заарештовані.

Про це пише відомство у своєму Facebook.

Перший лот — Boeing 737-500 1990 року випуску. Він може перевозити 114 пасажирів. Стартова ціна цього літака — 26,8 мільйона гривень.

Другий виставлений на продаж літак — це DC-9-83 (MD-83) виробництва компанії McDonnell Douglas-Boeing. Його виготовили в 1991 році, а ціна стартуватиме від 13,8 мільйона гривень. Цей літак може перевозити 170 пасажирів.

Аукціони заплановані на 5 серпня. Літаки наразі перебувають на території аеропорту «Бориспіль».