Минюст продает на аукционе два арестованных пассажирских самолета Boeing

Министерство юстиции выставило на продажу два пассажирских самолета Boeing, которые были арестованы.
Об этом пишет ведомство в своем Facebook.
Первый лот — Boeing 737-500 1990 года выпуска. Он может перевозить 114 пассажиров. Стартовая цена этого самолета — 26,8 миллиона гривен.
Второй віставленный на продажу самолет — это DC-9-83 (MD-83) производства компании McDonnell Douglas-Boeing. Его изготовили в 1991 году, а цена стартует от 13,8 миллиона гривен. Этот самолет может перевозить 170 пассажиров.
Аукционы запланированы на 5 августа. Самолеты сейчас находятся на территории аэропорта «Борисполь».
- Верховная Рада на заседании 16 июля приняла закон № 3360-1, который позволяет продавать на онлайн-аукционе арестованное имущество. На аукционах будут продавать ценные бумаги, ювелирные и бытовые изделия. Это будет касаться всего имущества, подлежащего конфискации в пользу государства. Продавать его будут на электронном аукционе или по фиксированной цене.