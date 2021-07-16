Рада разрешила продавать на онлайн-аукционах арестованное имущество

Верховная Рада на заседании 16 июля приняла закон № 3360-1, который позволяет продавать на онлайн-аукционе арестованное имущество. За проголосовали 290 депутатов. Об этом говорится на сайте Рады.

На аукционах будут продавать ценные бумаги, ювелирные и бытовые изделия. Это будет касаться всего имущества, подлежащего конфискации в пользу государства. Продавать его будут на е-аукционе или по фиксированной цене.