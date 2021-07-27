У Київській області викрили небезпечну банду, яку очолював президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою

У Київській області викрили особливо небезпечну розбійну банду «Сенсея», яка за декілька років вчинила десятки тяжких злочинів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київщини.

За даними слідства, банда діяла з 2017 року, до неї входило 10 осіб, а очолював — 42-річний мешканець Чернігівщини з позивним «Сенсей», президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні Олександр Оверченко.

Зловмисники встановлювали поряд із помешканнями потенційних жертв приховані системи відеонагляду, робили підкопи, використовували саморобні драбини. До того ж вони не користувались приватним транспортом, а на розбої ходили пішки.

Серед найгучніших злочинів угруповання — замах на вбивство поліцейського наприкінці 2017 року. Тоді зловмисники прикріпили вибухівку під колесо авто правоохоронця, він отримав тілесні ушкодження.

У квітні 2018 року банда «Сенсея» напала на оселю у Броварах одного із суддів Апеляційного суду. Зловмисники у балаклавах вдерлися до помешкання, погрожували родині, зокрема неповнолітнім, пістолетами та гранатою, забрали сервер із відеозаписами, зброю, автомобілі, готівку, вклали сина господаря в багажник авто і втекли.

У вересні того ж року на столичному Печерську вони напали на адвоката, прострелили чоловіку обидві ноги, викрали $15 тисяч, €1 тисячу та ювелірні вироби. Втікаючи від поліції, поранили правоохоронця з вогнепальної зброї, в одного з нападників у руках розірвалася граната, в результаті він загинув.

У грудні 2020 року в селі Гора банда «Сенсея» викрала автомобілі та банківські картки IT-бізнесменів. Через кілька днів зловмисники напали на родину мера Броварів Ігоря Сапожка. Подружжя зв’язали та побили, а будинок пограбували.

Наприкінці року угруповання вдерлося до маєтку колишнього працівника правоохоронних органів. Нападники зв’язали охоронця, а з дитиною господарів грали в «Монополію», розпитуючи, де батьки зберігають статки. 4-річний хлопчик показав сейф, який зловмисники винесли та розпиляли і забрали його вміст.

На початку 2021 року четверо бандитів були затримані, під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 одиниць зброї, вибухівку, засоби конспірації та зв’язку. Зловмисники зізналися, що ватажком банди є «Сенсей».

У червні 2021 року стався напад на мешканців села Стоянка. Зловмисники душили господарів ременями та змушували їх визнати на камеру, що вони — корупціонери. Відео потім викладали у своєму Telegram-каналі. В цей же час поліція Київщини оголосила Оверченка та його поплічника з позивним «Хімік» у розшук. Приблизно через місяць зловмисників затримали, під час обшуків вилучили зброю та підроблені документи.

Наразі відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Оверченко, «Хімік» та затримані раніше чотири зловмисники перебувають у СІЗО. Бандитам загрожує до 15 років позбавлення волі, «Сенсею» — довічне ув’язнення.