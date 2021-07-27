Джо Байден оголосив про завершення військової місії США в Іраку до кінця року

Президент США Джо Байден заявив, що американські війська завершать свою місію в Іраку до кінця 2021 року, але продовжать навчати і консультувати іракських військових.

Про це Байден оголосив на зустрічі з премʼєр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі, яка відбулась 26 липня в Білому домі.

Наразі в Іраку перебувають 2 500 американських військовослужбовців, які допомагають місцевим силам протистояти залишкам угруповання «Ісламська держава». Аль-Казимі переконаний, що іракські сили безпеки можуть самостійно боротися проти «Ісламської держави».

«На іракській землі немає потреби в будь-яких іноземних бойових силах», — сказав премʼєр-міністр Іраку.