Джо Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке до конца года

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска завершат свою миссию в Ираке до конца 2021 года, но продолжат обучать и консультировать иракских военных.

Об этом Байден объявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казими в Белом доме, которая состоялась 26 июля.

Сейчас в Ираке находятся 2 500 американских военнослужащих, которые помогают местным силам противостоять остаткам группировки «Исламское государство». Аль-Казими убежден, что иракские силы безопасности могут самостоятельно бороться против «Исламского государства».

«На иракской земле нет нужды в каких-либо иностранных военных силах», — сказал премьер-министр Ирака.