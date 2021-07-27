Джо Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке до конца года

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска завершат свою миссию в Ираке до конца 2021 года, но продолжат обучать и консультировать иракских военных.
Об этом Байден объявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казими в Белом доме, которая состоялась 26 июля.
Сейчас в Ираке находятся 2 500 американских военнослужащих, которые помогают местным силам противостоять остаткам группировки «Исламское государство». Аль-Казими убежден, что иракские силы безопасности могут самостоятельно бороться против «Исламского государства».
«На иракской земле нет нужды в каких-либо иностранных военных силах», — сказал премьер-министр Ирака.
Байден отметил во время выступления в Белом доме: «Наше сотрудничество в борьбе с терроризмом будет продолжаться, даже когда мы перейдем к этой новой фазе. Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы продолжать учебу, помогать и разбираться с ИГИЛ по мере ее появления. Но к концу года мы не собираемся выполнять боевую задачу».
Как пишет BBC, для президента США это объявление знаменует собой конец еще одной войны, которую начали при прежнем президенте Джордже Буше. В этом году он уже заявлял, что войска США покинут Афганистан до 31 августа.
Американские военные вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть президента Саддама Хусейна и уничтожить оружие массового уничтожения, которого, как оказалось, не существовало. Затем президент Джордж Буш пообещал «свободный и мирный Ирак», но вместо этого страну охватили сектантские восстания. В конечном итоге войска США вывели из Ирака в 2011 году, однако они вернулись по просьбе иракского правительства в 2014 году, когда боевики ИГИЛ захватили большую часть страны. После военного поражения ИГИЛ в Ираке в конце 2017 года силы США продолжали помогать предотвращать возрождению группировки.
- 3 января 2020 года американские силы атаковали военную базу возле международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тогдашний президент Дональд Трамп впоследствии назвал Сулеймани террористом. Иран пообещал масштабный ответ. 8 января и 12 марта 2020 года три американские базы в Ираке были атакованы — погибли три человека, 10 получили ранения.