У МОН планують змінити систему оцінювання у початкових класах. Замість цифр будуть ставити букви

У Міністерстві освіти затвердили методичні рекомендації стосовно нового оцінювання учнів 1-4 класів.

Про це пише пресслужба МОН.

«Однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання», — йдеться у повідомленні.

Згідно з рекомендаціями, учителі матимуть можливість ставити як вербальну оцінку (оціночне судження), так і рівневу оцінку (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату). Рівень результату планують позначити буквами:

П — початковий;

С — середній;

Д — достатній;

В — високий.

«Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах — вербальною оцінкою, у 3-4 класах — або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу», — підкреслили у МОН.

Також у МОН показали приблизні табелі учнів 1-4 класів. У 1-2 класі учителі мають лише вказати, які навички у дитини сформовані або ж ще формуються. Предмети ж будуть поділені на окремі галузі: мовно-літературна галузь, математична галузь, іноземна мова, природнича галузь, технологічна галузь, інформатична галузь, мистецька галузь, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична галузь, а також фізкультурна галузь. У 3-4 класі учителі зазначатимуть не лише формування навичок, а і рівень — від початкового до високого.