В МОН планируют изменить систему оценивания в начальных классах. Вместо цифр будут ставить буквы

В Министерстве образования утвердили методические рекомендации по новому оцениванию учащихся 1-4 классов.

Об этом пишет пресс-служба МОН.

«Одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. На замену обобщенной бальной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения, интегрированного курса, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения», — говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, учителя смогут ставить как вербальную оценку (оценочное суждение), так и уровневую оценку (оценочное суждение с указанием уровня результата). Уровень результата планируют обозначить буквами:

П — начальный (початковий);

С — средний;

Д — достаточный;

В — высокий.

«Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах — вербальной оценкой, в 3-4 классах — или вербальной или уровневой оценкой по выбору заведения», — подчеркнули в МОН.

Также в МОН показали примерные табели учеников 1-4 классов. В 1-2 классе учителя должны лишь указать, какие навыки у ребенка сформированы или еще формируются. Предметы же будут разделены на отдельные отрасли: языково-литературная отрасль, математическая отрасль, иностранный язык, естественная отрасль, технологическая отрасль, информатическая отрасль, художественная отрасль, социальная, гражданская и историческая отрасль, а также физкультурная отрасль. В 3-4 классе учителя будут отмечать не только формирование навыков, а и уровень — от начального до высокого.