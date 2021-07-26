Мінцифри оголосило другий багбаунті на мільйон гривень. Гроші отримає той, хто зможе зламати «Дію»

У Міністерстві цифрової трансформації оголосили другий багбаунті для свого додатку «Дія». Переможець отримає мільйон гривень.

Про це пише Мінцифри у своєму Telegram-каналі.

«Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу — тестування «Дія.Підпису», — зазначили у відомстві.

Там розповіли, що багбаунті розпочнеться з 27 липня. Зареєструватися зможуть усі охочі незалежно від досвіду та кваліфікації.