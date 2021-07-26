Минцифры объявило второй багбаунти на миллион гривен. Деньги получит тот, кто сможет взломать «Дію»

В Министерстве цифровой трансформации объявили второй багбаунти для своего приложения «Дія». Победитель получит миллион гривен.
Об этом пишет Минцифры в своем Telegram-канале.
«Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа — тестирование «Дія.Подписи», — отметили в ведомстве.
Там рассказали, что багбаунти начнется с 27 июля. Зарегистрироваться смогут все желающие независимо от опыта и квалификации.
- Первый багбаунти в Минцифры объявили в конце 2020 года. Тогда же сообщили и о результатах — ни один из хакеров не смог взломать «Дію». Во время проверки нашли две технических неполадки самого низкого уровня, которые оперативно устранили.