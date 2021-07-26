Минцифры объявило второй багбаунти на миллион гривен. Деньги получит тот, кто сможет взломать «Дію»

В Министерстве цифровой трансформации объявили второй багбаунти для своего приложения «Дія». Победитель получит миллион гривен.

Об этом пишет Минцифры в своем Telegram-канале.

«Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа — тестирование «Дія.Подписи», — отметили в ведомстве.

Там рассказали, что багбаунти начнется с 27 июля. Зарегистрироваться смогут все желающие независимо от опыта и квалификации.