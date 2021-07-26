Уже 14 країн ЄС відкрили кордони для українських туристів

Чотирнадцять країн Європейського Союзу відкрили свої кордони для українських туристів у рамках послаблення обмежень. Сталося це після відповідних рекомендацій Ради ЄС.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС», — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Менш ніж за два тижні для українцв відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія.