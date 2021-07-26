Уже 14 стран ЕС открыли границы для украинских туристов

Четырнадцать стран Европейского Союза открыли свои границы для украинских туристов в рамках ослабления ограничений. Произошло это после соответствующих рекомендаций Совета ЕС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

«Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД», — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Менее чем за две недели для украинцв открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия.