Під мостом Патона в Києві втретє за місяць прорвало тепломережу

У Києві втретє за місяць стався прорив тепломережі під мостом Патона.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
З мосту у Дніпро струмує водоспад. Міська влада та «Київводоканал» поки жодним чином не прокоментували інцидент.
Попередні прориви тепломагістралі під мостом Патона сталися 2 та 11 липня. Тоді в КМДА пояснили, що прориви сталися під час гідравлічних випробувань, які дозволяють виявити слабкі місця трубопроводу, відремонтувати пошкоджені ділянки та підготувати тепломережу до навантажень в осінньо-зимовий період.
- Тепломережу під мостом Патона збудували 59 років тому — у 1962 році. Вона забезпечує постачання тепла до майже 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.