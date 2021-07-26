«Не шкодить ані матері, ані дитині». МОЗ закликав вагітних жінок вакцинуватися від коронавірусу

Міністерство охорони здоровʼя закликало вагітних прищеплюватися від коронавірусу, наполягаючи на безпеці вакцин.

Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя.

«Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини», — йдеться у повідомленні.

Центр наполягає, що COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.