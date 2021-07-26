«Не вредит ни матери, ни ребенку». Минздрав призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса

Министерство здравоохранения призвало беременных прививаться от коронавируса, настаивая на безопасности вакцин.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
«Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка», — говорится в сообщении.
Центр настаивает, что COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности.
- В июне Минздрав заявлял, что COVID-вакцины, которые не содержат живых микроорганизмов, не имели негативного влияния на течение беременности животных во время опытов с ними. На основании этого рекомендовал прививать беременных мРНК-вакциной.