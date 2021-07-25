В Україні за добу 286 нових хворих на коронавірус. Вакцинували 71 тисячу осіб

В Україні за минулу добу, 24 липня, зареєстрували 286 нових хворих на COVID-19, серед яких 19 дітей і двоє медиків. У лікарні доставили 422 людей, а одужали — 159 осіб. Померли 12 пацієнтів.
За даними Міністерства охорони здоровʼя, найбільше нових хворих в Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.
Всього за час пандемії в Україні зафіксували 2,24 млн заражень і 52 847 смертей.
Вакцинували за минулу добу 71 571 людину (другу дозу отримали 50 421). З початку вакцинації повністю імунізовані 1 702 884 людини.
- В Україні вже понад 3 мільйони людей отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.
- 21 липня в Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі бажаючі і «Дiю» для цього використовувати вже не потрібно. В країні почали щеплювати вакциною Moderna.