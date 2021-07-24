ООН ухвалила свою першу резолюцію про зір

Генеральна Асамблея ООН 23 липня схвалила свою першу резолюцію про зір та офтальмологічну допомогу. У ній вона закликає країни забезпечити доступ до догляду за очима для всіх, щоб допомогти 1,1 мільярду людей з проблемами зору.

Про це повідомляє Associated Press.

Резолюція називається «Зір для всіх». Її автори — Бангладеш, Антигуа і Ірландія, а співавтори — понад 100 країн. Документ закликає держави змінити весь урядовий підхід до догляду за очима. Також у ньому є заклик до міжнародних фінансових установ і донорів надавати цілеспрямоване фінансування, особливо для країн, що розвиваються, щоб задовольнити зростаючий вплив втрати зору на економічний і соціальний розвиток — у середньому втрати зору зачіпають світову економіку на $411 мільярдів.