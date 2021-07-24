ООН приняла свою первую резолюцию о зрении

Генеральная Ассамблея ООН 23 июля одобрила свою первую резолюцию о зрении и офтальмологической помощи. В ней она призывает страны обеспечить доступ к уходу за глазами для всех, чтобы помочь 1,1 миллиарду людей с проблемами зрения.

Об этом сообщает Associated Press.

Резолюция называется «Зрение для всех». Ее авторы — Бангладеш, Антигуа и Ирландия, а соавторы — более 100 стран. Документ призывает государства изменить весь правительственный подход к уходу за глазами. Также в нем содержится призыв к международным финансовым учреждениям и донорам оказывать целенаправленное финансирование, особенно для развивающихся стран, чтобы удовлетворить растущее влияние потери зрения на экономическое и социальное развитие — в среднем потери зрения затрагивают мировую экономику на $411 миллионов.