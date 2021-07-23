Лідер Китаю вперше за 30 років відвідав Тибет

Глава Китаю Сі Цзіньпін вперше за 30 років здійснив офіційний візит у політично неспокійний регіон Тибету. Він перебував там з 21 до 23 липня включно, але державні ЗМІ повідомили про візит після його завершення. Про це повідомляє BBC. Державна телекомпанія CCTV опублікувала кадри, на яких Сі виходить з літака і вітає натовп у національних костюмах. Спочатку глава Китайської народної республіки прибув на південний схід країни, а потім залізницею відправився у столицю автономної області Тибету Лхасу. Там він відвідав палац Потала — традиційний будинок духовного лідера Далай-лами.

Державні ЗМІ заявили, що Сі знайшов час, щоб дізнатися про роботу, що проводиться з етнічних та релігійних питань, і про роботу, що проводиться для захисту тибетської культури. Перед візитом глави КНР правозахисна група International Campaign for Tibet повідомляла про «незвичайні дії» у місті та спостереженням за людьми. Останній раз Сі відвідував регіон 10 років тому як віцепрезидент. Останнім китайським лідером, який офіційно відвідав Тибет, був Цзян Цземінь у 1990 році.

Тибет — це автономний район на південному заході Китаю. Він має власний Народний уряд і Народний конгрес, але контролює їх Комуністична партія. Тибет отримав незалежність у 1912 році, проте у 1951-му Китай відновив своє правління. Автономію Тибет отримав у 1965 році. КНР заявляє, що бореться з бідністю та підтримує місцеву культуру, але разом з тим бореться і з впливом буддизму в регіоні. Багато тибетців у вигнанні звинувачують Пекін у релігійних репресіях і руйнуванні їх культури. У результаті чого тема Тибету дуже чутливою для Пекіна — уряд відкидає звинувачення і заявляє, що Тибет значно розвинувся під його владою.