Зеленський запровадив санкції проти російської компанії Wildberries та її засновників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року про застосування персональних спеціальних економічних обмежень щодо шістьох фізичних осіб.
Відповідний указ президента № 304/2021 від 23 липня оприлюднений на сайті глави держави.
Обмеження наклали на російську компанію Wildberries та її засновників Тетяну та Владислава Бакальчуків, а також на підрозділи цієї компанії в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані.
Серед організацій, проти яких запроваджуються санкції, є також так званий репрезентаційний центр і представництво «ДНР» у Франції та «Асоціація Франція-Крим».
Wildberries — міжнародний інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів та товарів для дому.
- У вересні 2020 року стало відомо, що Wildberries збирається вийти на український ринок. На сайті рітейлера користувачі знайшли товари з символікою РФ і СРСР.
- Міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко заявив, що проти Wildberries можуть запровадити санкції, і вніс відповідний проєкт доручення до Кабінету міністрів.