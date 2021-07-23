Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби безпеки Руслана Баранецького.

Цю інформацію агентству УНІАН підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

Жодної додаткової інформації він не надав. Сам указ про звільнення Баранецького на сайті президента поки не опублікований.

Також ЗМІ повідомляють про те, що було звільнено ще одного з керівників СБУ. Очільник відомства Іван Баканов підписав документи на звільнення начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова, якого начебто планували вбити колишні співробітники СБУ.