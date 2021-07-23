Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби безпеки Руслана Баранецького.
Цю інформацію агентству УНІАН підтвердив речник президента Сергій Никифоров.
Жодної додаткової інформації він не надав. Сам указ про звільнення Баранецького на сайті президента поки не опублікований.
Також ЗМІ повідомляють про те, що було звільнено ще одного з керівників СБУ. Очільник відомства Іван Баканов підписав документи на звільнення начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова, якого начебто планували вбити колишні співробітники СБУ.
- 23 січня 2021 року СБУ повідомила, що попередила вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Полковника спецпідрозділу «Альфа» Андрія Расюка заарештували за підозрою у підготовці вбивства. Замовником убивства називають колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Він був першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю з 8 листопада 2019 до 13 березня 2020 року.
- 27 січня Нескоромному повідомили про підозру й оголосили в розшук. За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов заважав Нескоромному повернутися на високу посаду в керівництві СБУ.