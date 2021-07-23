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Центр Києва перекриють через святкування річниці хрещення Русі. Водіїв попередили, де обмежать рух

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

У вівторок, 27 липня, у центрі Києва через святкування 1033-ї річниці хрещення Київської Русі тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомили в патрульній поліції столиці.

Так, з 06:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Велика Житомирська (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до Алеї Героїв Крут).

Окрім цього, з 14:00 тимчасово перекриють рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садова до вулиці Московська);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
  • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельна);
  • на Алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від Алеї Героїв Крут до Набережного шосе);