Центр Киева перекроют из-за празднования годовщины крещения Руси. Водителей предупредили, где ограничат движение

Во вторник, 27 июля, в центре Киева в связи с празднованием 1033-летия крещения Киевской Руси временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Так, с 06:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);

на улице Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).

Кроме этого, с 14:00 временно перекроют движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовая до улицы Московская);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельная);

на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).