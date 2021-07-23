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Центр Киева перекроют из-за празднования годовщины крещения Руси. Водителей предупредили, где ограничат движение

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Во вторник, 27 июля, в центре Киева в связи с празднованием 1033-летия крещения Киевской Руси временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Так, с 06:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
  • на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
  • на улице Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).

Кроме этого, с 14:00 временно перекроют движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовая до улицы Московская);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
  • на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельная);
  • на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).