Україна заборонила в’їзд 12 російським морякам. Вони намагалися перетнути кордон за паспортами, виданими в окупованому Криму

Україна заборонила вʼїзд на три роки 12 російським морякам, які намагалися перетнути кордон з недійсними паспортами, виданими в окупованому Криму.

Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби.

Як зазначається, моряки — громадяни Росії — є членами команди судна під прапором Ліберії, які прибули до пункту пропуску «Морський порт Південний», у місті Южне.

Прикордонники нагадали, що згідно зі ст. 9 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які документи, видані органами чи посадовцями, які були створені чи призначені незаконно, є недійсними.